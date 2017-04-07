Фондовый рынок отреагировал на удар США по Сирии

На фоне сообщений о ракетном ударе США по Сирии рубль снизился к доллару на межбанковском рынке, а цены на нефть выросли. Об этом сообщает MarketWatch.

Стоимость нефти марки Brent выросла до 56 долларов за баррель впервые с марта.

Фьючерсы Dow Jones Industrial Average после сообщений упали, а валюты, которые относят к «тихой гавани» (йена) выросли на азиатских фондовых площадках.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Сообщалось, что было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.

По словам дипломата одной из стран-членов Совбеза, Боливия, которая является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, также просила о созыве Совбеза из-за атаки авиабазы.