Рублю предрекли падение, но он успешно сопротивляется

Сегодня рубль, в рамках индексной сессии, по крайней мере, будет отыгрывать вчерашнюю позитивную динамику на нефтяном рынке. И, соответственно, укрепляться.

При этом на ближайшее время перспективы для национальной валюты тоже открываются в сторону укрепления, а не ослабления. Пока на сырьевых рынках царят достаточно радужные настроения, толкающие нефть выше 55 долларов за баррель, а вблизи маячит очередной налоговый период, нацвалюта вполне может укрепиться и уйти ниже 56 рублей за доллар.

Следующей реперной точкой для курсового вектора нацвалюты будет 19 мая - планируемая дата заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК по поводу возможного продления соглашения о сокращении добычи. Пока оно выполняется очень неплохо, даря сырьевому рынку ценовой оптимизм. И есть определенные шансы на продление договоренностей, что снова скажется на укреплении рубля.

В то же время Минэкономразвития , например, пока считает, что у рубля больше шансов ослабеть. По крайней мере, если верить базовому прогнозу ведомства, озвученному накануне - до 64,4 рубля за доллар в среднем по 2017 году, а к декабрю - до 68 рублей.

Возможно это? Возможно. Если забыть про то, что разница процентных ставок между Россией и Западом все еще оставляет большой простор для прибыльности операций carry trade. И оставлять будет еще долго. Ну и все та же нефть. Если рынку "понравится" держать добычу, то она может запросто скакнуть выше 55 долларов за мерную бочку еще на полгода и тогда уже остановить укрепление нацвалюты будет весьма затруднительно.

Пока же нацвалюта в течение вчерашнего дня демонстрировала совершенно разнонаправленное поведение. Если утром в рамках индексной сессии она слабела, то вечером, абсолютно не испугавшись прогноза минэкономразвития, росла. И укрепилась приблизительно на 20 копеек и к доллару, и к евро на подбирающейся к 55 долларам за баррель нефти.