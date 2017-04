Греки не платят и воруют электричество из-за нищеты

На фоне ухудшения материального положения граждан Греции после долгового кризиса 2010 г. за последние годы в стране резко участились неплатежи и случаи махинаций с электричеством. Вслед за фактически продолжающимся с 2010 г. долговым кризисом и курсом властей по сокращению госрасходов и субсидий, продиктованным международными кредиторами, в Грецию пришел энергетический кризис. Как отмечает агентство "Рейтер" в статье "Темный век Греции: как бюджетная экономия выключила свет" ("Greece's dark age: how austerity turned off the lights"), после 7 лет непрерывной "бюджетной экономии" все больше греков не могут оплачивать счета за электричество. Многие дома, особенно в сельской местности по-прежнему оборудованы аналоговыми счетчиками. Представители Греческой распределительной компании (HEDNO), оператора распределительных электросетей страны, отмечают, что одним из самых распространенных способов для манипуляций с показаниями прибора является использование магнитов, замедляющих показания счетчика и позволяющих занижать реальные объемы использованной электроэнергии.

Официальная статистика зарегистрированных случаев воровства электричества населением в Греции, отслеживаемая HEDNO, показывает, что за последние 5 лет этот показатель вырос более чем вдвое: с 4 470 в 2012 г. до 10 600 в 2016 г. Источник "Рейтер" в энергетической отрасли страны отметил: власти считают, что реальные масштабы воровства намного выше. За последние годы в целом заметно увеличилось число граждан Греции, не оплачивающих счета за свет вовремя: по данным за 2015 г., этот показатель превысил 40%, что намного выше средних значений по еврозоне.

По данным источников "Рейтер" в энергетическом секторе страны, Государственная энергетическая корпорация Греции (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – ΔΕΗ, DEI) ежегодно несет убытки в виде недополученной прибыли в размере €500–600 млн из-за воровства электроэнергии. Исполнительный директор DEI Манолис Панагиотакис в марте этого года в своем выступлении в парламенте Греции заявил о том, что с июня 2015 г. общий объем просроченных счетов за электричество в компании вырос почти на €1 млрд – до €2,6 млрд. Многие эксперты отмечают, что основная проблема заключается в падении реальных доходов греческого населения из-за реализации довольно болезненных программ, которые были рекомендованы Греции международными кредиторами – в частности, Международным валютным фондом . На фоне кризиса в Греции за последние годы набрало популярность движение "Мы не будем платить", количество его участников составляет более 10 тыс. человек.

Члены движения "Мы не будем платить" протестуют у стен отделения Государственной энергетической корпорации Греции в Афинах. 17 марта 2017 г. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Представители данного движения помогают восстанавливать электричество для греков, которых власти уже штрафовали за неоплату счетов и отключали им подачу электроэнергии.

Члены движения "Мы не будем платить" Леонидас Пападопулос и Илиас Пападопулос ведут беседу с офицером полиции во время протеста у отделения Государственной энергетической корпорации Греции в Афинах. 17 марта 2017 г. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters МВФ: фонд ошибся в оценках и решениях по Греции

Стоит добавить, что эксперты МВФ еще в 2013 г. признали, что допустили ошибки при оценке возможностей Греции по обслуживанию своих долговых обязательства. В результате, финансовое "спасение" Греции со стороны международных кредиторов в том виде, в каком оно было осуществлено, было выгодно не самой стране, а еврозоне.