Поставщики продуктов обвинили ритейлеров в накрутке цен

Поставщики продуктов в магазины обвинили торговые сети в двукратном увеличении наценок в 2017 году. По новым договорам поставщики отдают товар со скидкой до 30%, однако снижения цен на полках магазинов не произошло. Ритейлеры объясняют, что эта ситуация говорит не о росте наценок, а о запрете отныне брать с поставщиков оплату за дополнительные услуги.

Как свидетельствуют данные мониторинга, проведенного «Опорой России», торговые наценки ритейлеров увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом. Мониторинг проводился с целью выяснить результаты реализации поправок в закон «О торговле».

«По информации поставщиков, если в 2016 году средний размер торговой наценки в федеральных торговых сетях варьировался в диапазоне от 25 до 40%, то в 2017 году размер торговой наценки составляет 50–70%», — говорится в отчете о мониторинге.

«Опора России» получила эти данные, опросив поставщиков торговых сетей через региональные отделения организации. В частности, поставщиков просили сравнить наценку до вступления в силу поправок в закон и после — с 1 января 2017 года.

Поправки, в частности, запрещают брать с поставщиков любые виды сборов, кроме премии в 5% за услуги или объемы проданной продукции. Ранее же взымалась бэк-маржа — плата за обязательные маркетинговые, информационные и прочие услуги в размере 20–40% от стоимости товара.

Однако при перезаключении договоров в соответствии с поправками ритейлеры в обмен на отказ от бэк-маржи стали требовать с поставщиков скидок до 30%, на что те вынуждены были согласиться.

«Опора России» добавила, впрочем, что не все ритейлеры заняли столь жесткую позицию, среди сетей розничных магазинов есть и те, кто оказался гибче и действительно снизил цены на прилавках вслед за скидками от поставщиков.