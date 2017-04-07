"Новая газета" узнала о безденежной продаже "дочки" Сбербанка на Украине

В сделке, как стало известно "Новой газете", отсутствует денежная составляющая – оплата состоится путем передачи активов.

Гусельников, утверждает издание, передаст Сбербанку 98 процентов акций "Вятка-банка". Также в счет покупки предприниматель передаст Сбербанку земельный участок в Московской области, гостиницы "Хилтон Екатеринбург" и "Хилтон Можайск", а также рефинансируемые кредиты на общую сумму 23,4 миллиона долларов.

"Вятка-банк", как пишет "Новая газета", является прямым конкурентом Сбербанка в Кировской области.