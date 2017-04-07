Льготы для самозанятых обойдутся пенсионерам в 320 млрд

Финансово-экономический и социальный блоки правительства нашли еще один камень преткновения в пенсионной системе. На этот раз у Минэкономразвития и чиновников соцблока противоположные подходы к взносам самозанятого населения в Пенсионный фонд . Если ПФР предлагал вдвое увеличить эти поступления, то в ведомстве Максима Орешкина предлагают их заморозить, чтобы поддержать бизнес. Это может привести к образованию «дыры» в бюджете ПФР объемом до 320 млрд рублей, утверждают в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

Минэкономразвития в среду опубликовало для общественного обсуждения проект поправок в Налоговый кодекс. Документ меняет формулу, по которой уплачиваются социальные взносы самозанятым населением. Сейчас индивидуальные предприниматели платят страховые взносы в Пенсионный фонд по формуле, включающей МРОТ. Поскольку правительство имеет планы по повышению МРОТ до прожиточного минимума, самозанятым придется отчислять в ПФР значительно больше средств. Чтобы этого не произошло, МЭР предложил исключить МРОТ из действующей формулы. По оценке ведомства, это «позволит сохранить в 2018 году размер уплачиваемых ИП страховых взносов на уровне 2017 года».

В АНПФ подсчитали, что такое изменение формулы приведет к поступлению значительно меньших доходов в бюджет Пенсионного фонда по сравнению с высказывавшимся ранее предложением соцблока удвоить МРОТ в этой же формуле. То есть принятие такой льготы для самозанятых приведет к выпадению 217–320 млрд рублей доходов бюджета ПФР, оценили в АНПФ.

— Стоимость такой льготы оценивается в 217–320 млрд рублей ежегодно, что соизмеримо с объемом моратория на формирование накопительной пенсии, — подсчитал ведущий аналитик АНПФ Евгений Биезбардис.

Он видит в этом риски для сбалансированности бюджета ПФР.

Источник «Известий», близкий к социальному блоку, отметил, что не знаком с обсуждаемым предложением Минэкономразвития, однако подчеркнул, что соцблок последовательно выступает против любых инициатив, которые могут привести к разбалансировке пенсионной системы.

Сейчас федеральный бюджет ежегодно переводит ПФР почти 1 трлн рублей в качестве трансферта на сбалансированность пенсионной системы. Соцблок неоднократно подчеркивал, что необходимость бюджетной поддержки объясняется рядом выпадающих доходов, к которым до введения мораториев относилась, к примеру, и накопительная пенсия.

Юрий Горлин. — Все льготы бизнесу сегодня приводят к выпадению доходов пенсионной системы примерно в 500 млрд рублей, — оценивает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Эксперт признает, что социальные взносы самозанятого населения — это сложная тема. С одной стороны, правительство должно найти способ поддержать бизнес и не создавать условия для его ухода в тень, с другой — слишком много льгот могут создать условия для разбалансировки пенсионной системы.

— Была идея рассчитывать формулу исходя из двух МРОТ, — напомнил Юрий Горлин. — Потому что индивидуальные предприниматели сегодня из-за крайне низких отчислений даже за 30 лет работы не могут заработать 30 баллов для минимально необходимой пенсии. То есть когда они выходят на пенсию, то фактически могут получать в качестве пенсии больше, чем заслужили. Это тоже не очень справедливо.

Сегодня самозанятое население (индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы) платят несоизмеримо меньше пенсионных взносов, чем будут получать на пенсии, соглашается Евгений Биезбардис.

— Фактически их субсидирует другая часть работников, действующие пенсионеры и правительство за счет трансферта в ПФР, — отметил он.

Бизнес при этом поддерживает инициативу МЭР и сомневается, что новая льгота может привести к существенному выпадению доходов ПФР.

Николай Остарков. — Я не думаю, что объем выпадающих доходов ПФР будет большим и как-то серьезно повлияет на объем собираемых взносов. В основном ведь сборы — это госсектор и нефтяной рынок, тогда как у малого бизнеса, а тем более с самозанятых, — это совсем небольшой объем поступлений в ПФР, — напомнил вице-президент « Деловой России

Страховые взносы, которые сегодня уплачивают самозанятые, намного меньше, чем те, которые в среднем поступают за наемного работника. Например, с работника с зарплатой 40 тыс. рублей за год в ПФР поступает 125 тыс. рублей взносов, а от ИП — только 23 тыс.