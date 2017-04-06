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Орешкин посоветовал россиянам покупать валюту
Максим Орешкин назвал нынешний курс рубля по отношению к основным валютам «очень выгодным». Об этом сообщает mk.ru.
Министр экономического развития предположил, что в ближайшее время стоит ожидать более агрессивного снижения ставки Банка России. Снижение ставки повлечет за собой ослабление рубля.
6 апреля Минэкономразвития понизило прогноз по среднегодовому курсу доллара по отношению к российской валюте в 2017 году с 67,5 рублей до 64,4 рубля. Однако на ближайшие годы ведомство повысило прогноз с 68,7 рублей до 69,8 рублей за доллар в 2018 году, с 71,1 рубля до 71,2 рублей в 2019 году. В 2020 году, по данным министерства, один доллар может достигнуть цены в 72,7 рублей.
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