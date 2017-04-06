Украина пообещала ослабить санкции против РФ

В документе, адресованном МВФ, отмечается, что ограничительные меры были введены в связи с «большим общественным резонансом» и «негативной реакцией» на работу организаций. В то же время Нацбанк Украины признал, что «дочки» российских банков соблюдают нормативы регулятора.

«Мы будем продолжать беспристрастно относиться к этим банкам, мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, по потребности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ», - сказано в письме.

Также власти Украины пообещали обеспечить безопасность банков. «Мы ослабим ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать», - заверили в Киеве. Документ подписал президент Украины Петр Порошенко , премьер-министр Владимир Гройсман и другие высокопоставленные чиновники.