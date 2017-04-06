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Украина пообещала ослабить санкции против РФ
Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) ослабить санкции против российских банков, когда ситуация с безопасностью в стране изменится в лучшую сторону. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Минфина Украины.
В документе, адресованном МВФ, отмечается, что ограничительные меры были введены в связи с «большим общественным резонансом» и «негативной реакцией» на работу организаций. В то же время Нацбанк Украины признал, что «дочки» российских банков соблюдают нормативы регулятора.
«Мы будем продолжать беспристрастно относиться к этим банкам, мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, по потребности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ», - сказано в письме.
Также власти Украины пообещали обеспечить безопасность банков. «Мы ослабим ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать», - заверили в Киеве. Документ подписал президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и другие высокопоставленные чиновники.
Украина 23 марта ввела санкции против «дочек» Сбербанка, ВТБ, «БМ Банка» (ВТБ), Проминвестбанка и VS Bank. Ограничения предусматривают запрет на вывод капитала за пределы Украины и операции с материнскими компаниями в России. Меры будут действовать в течение года. До этого офисы кредитных организаций блокировали радикалы.
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