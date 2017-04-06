Владельцы ломбардов сообщили о новой схеме обналичивания денег

Владельцы ломбардов заявили о новой схеме обналичивания денег, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух ломбардных сетей и представителя ассоциации «Лига ломбардов».

По словам гендиректора сети «Фианит-ломбард» Станислава Боронина, схема заключается в том, что клиенты сдают в ломбард ювелирное изделие, а через несколько минут выкупают его с помощью кредитной карты за 0,3–0,4%, так как ломбард за однодневное пользование займом берет меньше, чем банк за снятие денег в банкомате. По данным газеты, Сбербанк берет за снятие наличных по кредитной карте 3–4%, Альфа-банк — 3,9–5,9%, ВТБ 24 — 1–5,5%. Также по операциям в банкоматах установлены суточные лимиты.

«Операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются неоднократно и в больших объемах — на сотни тысяч рублей. Мы уверены, что это именно схема обналички»,— заявил господин Боронин. По словам заместителя гендиректора сети «Залог успеха» Людмилы Грибок, на эту сумму в ломбард можно заложить несколько тяжелых золотых изделий либо украшение с крупными бриллиантами в 1–2 карата.

Станислав Боронин отметил, что сумма этих операций в его сети, состоящей из 300 ломбардов, составляет порядка 15 млн руб. По его словам, короткий заем невыгоден ломбардам, но формальных поводов отказать в такой операции у серьезных игроков рынка нет.