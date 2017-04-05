Стивен Сигал отказался от участия в «Русских ярмарках»

Стивен Сигал отказался от участия в компании «Русские ярмарки». Данное решение связано с занятостью актера. Об этом сам артист заявил в интервью РБК

ООО «Русские ярмарки» было создано в ноябре 2016 года для развития розничной торговли «продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». До конца марта 2017 года Сигалу принадлежали 20% долей компании. В настоящий момент единственным владельцем компании осталась ООО «Фирма ЗАР», принадлежащая Акифу Гилалову.

Предполагалось, что общий объем инвестиций в «Русские ярмарки» составит 2,5 миллиарда долларов. Авторы проекта планировали построить торговые площадки площадью 4 миллиона квадратных метров.

В компании отказались комментировать решение Сигала о выходе из состава акционеров, однако подчеркнули, что работа над проектом не прекратится.