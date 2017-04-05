Роскачество объяснило пластмассовый вкус помидоров

Российская система качества (Роскачество) проверила 19 популярных брендов томатов на российском рынке на нитраты, ГМО, пестициды, болезни и карантинные вредные вещества.

Согласно результатам исследования, только в 12 случаях в томатах были обнаружены следы пестицидов, которые используются в сельском хозяйстве в России и за рубежом. Однако это не является нарушением, так как данные группы пестицидов нормируются законодательством.

Запрещенных веществ в овощах найдено не было. А «пластмассовый вкус» не является доказательством «ненатуральности» продукта, а только признаком его незрелости.

Самыми высококачественными помидорами Росскачество объявило овощи под торговыми марками Fine Life, «Зеленая грядка» и «ДСК Томаты Бакинские».