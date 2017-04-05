Тинькофф запускает собственную виртуальную сеть мобильной связи

Тинькофф Банк построит виртуального оператора сотовой связи на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2 . У оператора будет собственный код сети, выделенный диапазон номеров и сим-карты.

Об этом сообщается на сайте организации в среду, 5 апреля.

Как отметили представители компании, запуск виртуального оператора позволит значительно расширить спектр оказываемых услуг. Благодаря этому организация рассчитывает повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Ожидается значительный синергетический эффект для бизнеса организации за счет оптимизации части расходов по обслуживанию клиентов.

«В долгосрочной перспективе это направление станет еще одним источником некредитного дохода для нашего бизнеса», – приводятся в сообщении слова председателя правления Тинькофф Банка Оливер Хьюза.

Доставлять сим-карты Тинькофф планирует через собственную сеть представителей, которая покрывает всю Россию.