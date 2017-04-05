Греф пошутил насчет роста российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф пошутил насчет того, как увеличить темпы роста российской экономики в 2017-2018 годах: все будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат

Говоря о росте российской экономики в 2017-2018 годах, глава крупнейшего российского банка отметил, что этот рост предопределен.

"Потому что макроэкономика — штука такая достаточно консервативная, и поменять что-либо уже тяжело. Хотя можно поменять — например, цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Поэтому это единственное, что может повлиять серьезно на темпы экономического роста, все остальное во многом уже задано", — рассказал он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ, в соответствии с которым Росстат передается в ведение Минэкономразвития РФ . Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. Росстат уже находился в ведении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем был передан в прямое ведение правительства.

"Но если серьёзно, то цифру 2019 года мне бы уже тяжело было прогнозировать, потому что, на мой взгляд, конечно уже многое будет зависеть от того, какая команда правительства придет в 2018 году. И опять таки потребуется время, чтобы задать новую инерцию экономике. Но в принципе в 2019 году уже все может складываться по-разному", — добавил Греф.

Информация о возможности передачи Росстата в подчинение Минэкономразвития появилась в марте после того, как министр экономического развития Максим Орешкин раскритиковал данные Росстата за февраль, назвав их нерепрезентативными. По словам Орешкина, данные Росстата за январь и февраль могут быть значительно пересмотрены.