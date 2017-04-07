Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что в настоящее время курс рубля сильно отклонился от своего "модельного уровня" в сторону переукрепления.

По мнению Орешкина, в ближайшее время курс должен снизиться, составив, на конец года, 68 рублей за доллар. По словам главы Минэкономразвития, такой курс ожидается в базовом сценарии ведомства при снижении стоимости нефти к концу года до 40 долларов за баррель.

"Курс рубля сейчас даже крепче, чем должен был бы быть в случае отсутствия операций министерства финансов ", - отметил Орешкин.

Министерство финансов РФ начало расходовать дополнительные нефтегазовые доходы на закупку валюты с 7 февраля 2017 года. Спустя два месяца присутствия министерства на рынке курс рубля не снизился, а наоборот - укрепился.

"Текущее изменение курса ведет уже к серьезному изменению платежного баланса, и через этот канал, по нашему мнению, в течение ближайших кварталов будет происходить восстановление обменного курса до модельного уровня", - считает министр.

Ранее глава МЭР, который занял свой пост в конце ноября прошлого года, отмечал, что при отсутствии крупных внешних шоков инфляция в России достигнет цели в 4 % во второй половине текущего года.