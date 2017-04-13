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Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля

68 рублей за доллар: Орешкин пересмотрел прогноз по рублю
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Курс российской валюты к концу 2017 года может понизиться до 62 рублей за доллар. С таким прогнозом выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению Орешкина, рубль ослабнет по отношению к основным мировым валютам в том случае, если сохранятся нынешние цены на нефть (55,91 доллара за баррель марки Brent). В случае, если цена на нефть понизится до 40 долларов за баррель, как это прогнозируют в Минэкономразвития, курс доллара вырастет до 68 рублей. Согласно данным Московской биржи, доллар на 13:10 по московскому времени подешевел на четыре копейки и достиг отметки в 56,57 рублей. Евро потерял в цене 13 копеек и теперь стоит 60,25 рубля. Ранее Орешкин заявлял, что при сохранении нынешних цен на нефть в ближайшее время российская валюта ослабнет до 63-64 рублей за доллар.
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