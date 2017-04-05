ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Решение принято в связи с полной утратой банком капитала. Ранее надзорный орган неоднократно применял в отношении банка меры воздействия, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

По данным ЦБ, Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком . Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 миллиарда рублей.

Кроме того, Татагропромбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при представлении информации в уполномоченный орган. При этом руководство и участниками кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Татагропромбанк — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, напоминает ЦБ.

3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. Дыра в его капитале к 1 февраля составила 96,7 миллиарда рублей. Также сообщалось о задержании ряда руководителей кредитной организации, которые подозреваются в мошенничестве и хищении средств. Права на осуществление банковской деятельности лишился также и Интехбанк.