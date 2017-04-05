Минфин и Минтруд не поделили пенсии

Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который предлагается Минфином Центробанком в качестве альтернативы накопительной пенсии, до конца недели будет внесен в правительство с принципиальными возражениями Минтруда . Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомых с итогами совещания по этому вопросу. В ведомстве Максима Топилина настаивают, что ИПК должен работать без автоподписки, чтобы до 6% зарплаты каждого работника по умолчанию не уходило в фонды. У Минфина другая позиция.

Минфин и ЦБ готовят реформу накопительной пенсии, которая сейчас находится в неопределенном состоянии из-за нескольких раундов заморозки. По задумке ведомств работодатели после запуска ИПК будут «автоматом» отчислять 1–6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги нельзя будет заморозить. Для компенсации потерь в зарплате Минфин подразумевает для копящих себе на пенсию льготу по НДФЛ.

— Мы обсудили основные положения концепции, к ней есть несколько замечаний Минтруда, которые Минфину необходимо учесть, — рассказал источник «Известий», знакомый с итогами совещания. При этом, по его мнению, учесть замечания ведомства Максима Топилина «будет тяжело».

Как пояснил источник, Минтруду не нравится автоматическая подписка, а для Минфина это принципиальная позиция.

— Минфин будет настаивать на своем, — уверен собеседник «Известий».

Социальный блок также отступать не намерен, утверждает другой источник.

Другой важный вопрос — как учесть в ИПК корпоративные системы дополнительного пенсионного обеспечения, указал он.

Еще один источник «Известий» добавил, что наличие принципиальных разногласий между ведомствами приведет к тому, что Минфин представит законопроект правительству с разногласиями, после чего правительство будет принимать окончательное решение.

В пресс-службе Минфина «Известиям» подтвердили, что в понедельник «Минфин и ЦБ согласовали концепцию ИПК, до конца недели Минфин планирует доработать документ, с тем чтобы учесть также замечания других ведомств, и внести его в правительство».

Факт совещания подтвердили и в пресс-службе ЦБ, отметив, что «теперь нужно положить всё на бумагу». При этом в пресс-службе Минтруда сообщили, что не принимали участия в совещании в Минфине 3 апреля, при этом ведомство «по-прежнему выступает против ряда предложений Минфина по ИПК, в том числе в части автоподписки».

Вопрос автоподписки — ключевой в этой реформе, и уступать здесь никто не намерен. Минфин и ЦБ настаивают, что без этого механизма ИПК не будет достаточно эффективен, в свою очередь, соцблок настаивает, что накопительная пенсия должна быть исключительно добровольной, а автоподписка — это квазидобровольная система.

— Для НПФ автоподписка — принципиальный вопрос. ЦБ и Минфин указывают автоподписку как одно из важнейших условий успеха концепции ИПК. Без автоподписки ИПК фактически будет нежизнеспособен, — пояснил президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков

ИПК без автоподписки не будет отличаться от действующего формата добровольных пенсионных накоплений, согласен с ним президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов

— Это (отсутствие автоподписки) означает, что большую часть людей лишат возможности увеличить свою будущую пенсию и коэффициент замещения продолжит сокращаться, — опасается он.

По мнению замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, система ИПК потенциально могла бы заинтересовать прежде всего людей с доходами существенно выше среднего. Однако такой категории работников в принципе сегодня и так ничего не мешает копить на пенсию из собственной зарплаты через любые доступные финансовые инструменты, например депозиты в надежных банках. Поэтому желание Минфина и ЦБ «мягко принудить» граждан участвовать в этой системе через автоподписку говорит о сомнениях ведомств в привлекательности предлагаемой ими модели.

— Если бы предлагаемый Минфином и ЦБ пенсионный продукт действительно был интересен гражданам, то не нужно было бы делать автоподписку. Люди, которые имеют возможность откладывать часть зарплаты на пенсию, стали бы это делать добровольно, — отметил Юрий Горлин

По мнению Юрия Горлина, для повышения мотивации граждан в участии в программе ИПК в ней прежде всего должны принять участие те, кто связан с ее разработкой.

— Примером здесь может служить Новая Зеландия, опыт которой и послужил одной из основ концепции ИПК. Практически в самом начале реализации новозеландской пенсионной программы KiwiSaver все работники государственного сектора были автоматически в обязательном порядке включены в программу, — напомнил он.

Юридически внесение законопроекта в правительство от ведомства с разногласиями от другого ведомства не критично для судьбы документа, считает юрист адвокатского бюро А2 Екатерина Ващилко. Она пояснила, что будет создана согласительная комиссия уже внутри правительства, которая решит судьбу проекта и определит, отправить его на доработку, принять или отклонить. Только после этого законопроект будет направлен в Госдуму

— В существующем виде ИПК — это проблемный проект. Вскрывшиеся при его подготовке противоречия привели к тому, что разработчики не сумели решить проблему своими силами за отведенное время, — отметила она.