Die Welt рассказала, чем грозит России укрепление рубля

Казалось бы, для Москвы существенное укрепление рубля в этом году — это повод для радости, но на самом деле такое развитие событий таит в себе угрозы для российской экономики, считает Die Welt. По мнению автора статьи Эдуарда Штайнера, крепкий рубль может спровоцировать перекосы в государственном бюджете, а также притормозить процессы импортозамещения.

С начала года рубль празднует существенное подорожание, пишет Die Welt. По отношению к доллару российская валюта укрепилась на 7,7%. Произошёл так называемый «эффект йо-йо», который таит в себе новые угрозы для экономики России, поясняет автор статьи Эдуард Штайнер.