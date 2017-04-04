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Die Welt рассказала, чем грозит России укрепление рубля
Казалось бы, для Москвы существенное укрепление рубля в этом году — это повод для радости, но на самом деле такое развитие событий таит в себе угрозы для российской экономики, считает Die Welt. По мнению автора статьи Эдуарда Штайнера, крепкий рубль может спровоцировать перекосы в государственном бюджете, а также притормозить процессы импортозамещения.
С начала года рубль празднует существенное подорожание, пишет Die Welt. По отношению к доллару российская валюта укрепилась на 7,7%. Произошёл так называемый «эффект йо-йо», который таит в себе новые угрозы для экономики России, поясняет автор статьи Эдуард Штайнер.
В Москве толком не знают, радоваться такому развитию событий или нет. С одной стороны, всё, что связано с усилением, — это «бальзам на душу власть имущим в Кремле». Тем более укрепление рубля свидетельствует об экономическом росте после двух лет рецессии. И всё же в Москве сдерживают чувство радости, продолжает издание. Дело в том, что резкий скачок российской валюты с 84 руб. за доллар до показателей июля 2015 года (56 руб.) вызывает беспокойство. Больше всего таким развитием событий недовольны в Министерстве финансов, ведь до этого слабый рубль помогал избегать существенных перекосов в государственном бюджете. К тому же курс рубля избавился от своей традиционной зависимости от цен на нефть, из-за чего теперь он переоценён на 10-12%. Это большая проблема, отмечает министр финансов Антон Силуанов. За последние два с половиной года запрет на ввоз западных продуктов и низкий курс рубля привели к сильному сокращению российского импорта, продолжает Штайнер. В стране начало развиваться отечественное производство. «Импортозамещение стало вывеской для правительства, которое мало чего может предложить своим гражданам в экономическом плане», — рассуждает автор. Из-за слабого рубля даже экспортёры российских товаров вдруг стали востребованны, правда, на короткое время. В связи с этим государство встревожено недавним укреплением российской валюты. Ещё в январе Силуанов объявил, что его министерство вновь вмешается в ситуацию на валютном рынке и будет закупать доллары, чтобы ослабить рубль. С тех пор Центробанк приобрёл $500 млн, а к концу года эта сумма составит $1 млрд.
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