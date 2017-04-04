Цены на отдых в России взлетели на 20%, туристы ждут дешевые путевки в Египет

Отдых в России стал намного дороже для туристов. Среднее повышение цен практически по всем объектам размещения в стране составило 15-20%, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе . При этом сервис за год почти не изменился. В свете таких событий многие российские туристы с еще большим нетерпением ждут открытия Египта.

Пока первое место на этапе раннего бронирования в продажах российских туроператоров занимает Турция: на это направление приходится до 50% продаж ведущих игроков рынка. "Операторы считают, что повышение цен в пределах 10% прошло бы совершенно незамеченным потребителем, но свыше этих параметров рост цен становится ощутимым для потребителя. Сейчас оно ощутимо", - сказала Ломидзе.

По ее словам, сервис в России за год практически не изменился, но уже несколько месяцев речь идет о том, что российские курорты повысили цены. Где-то рост цен имеет объективные причины, обусловленные, например, инфляцией или ростом тарифов, сказала Ломидзе, отметив, что в некоторых местах "сказалась эйфория последних двух лет".

В складывающейся ситуации российским туристам выгоднее отдыхать за рубежом. АТОР уже сообщала, что за январь 2017 года Турцию посетили более 40 тысяч россиян, превысив на 81,5% показатели аналогичного периода прошлого года, что позволило России занять пятое место в общем объеме въездного туристического рынка этой страны. Туроператоры отмечали, что направлению под силу удержать динамику роста с двузначными цифрами на российском рынке и дальше. Тем более, что надвигается высокий летний сезон, большую часть которого в прошлом году Турция была закрыта для массового российского туриста.

Эксперты пока расходятся в оценке количества российских туристов, которые в 2017 году посетят курорты Турции, но ожидается, что этот показатель составит от 2 до 5 млн человек. По крайней мере, сама Турецкая республика к этому готова.

НАШ ДОРОГОЙ КРЫМ И ПУТЕВКА В ЕГИПЕТ

Начавшееся бурное развитие внутреннего туризма в России не всем россиянам пришлось по карману. Несмотря на близость и доступность курортов Краснодарского края и Крыма, цены в домах отдыха и пансионатах часто "кусаются". Поэтому ожидающееся открытие для россиян египетских курортов - Шарм-эш-Шейха и Хургады - однозначно приведет к снижению спроса на внутреннем российском рынке, говорила Ломидзе.

При этом, в Крыму рассчитывают, что отток российских туристов в Турцию будет компенсирован за счет украинских туристов. Министерство курортов и туризма Крыма ожидает значительного роста числа туристов из Украины в 2017 году в случае стабильной геополитической обстановки, говорила заместитель министра республики Анна Нерозина . Она отмечала, что в 2016 году в Крым приехало в два раза больше украинцев, чем в 2015 году. В связи с чем в Крыму прогнозируют, что поток с Украины в 2017 году будет еще больше.

Вместе с тем, российские туристы внимательно следят за ситуацией с Египтом: согласно данным статистики, интерес к египетским курортам со стороны российских пользователей "Яндекса" в январе вырос на 84,3% по сравнению с периодом годичной давности. Ломидзе говорила, что "показатели по Египту - это ожидания туристов". Она отмечала, что это примерный показатель отложенного спроса на Египет.