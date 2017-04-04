На Первом канале объяснили нежелание платить за показ ЧМ-2018

Цена на права трансляции матчей чемпионата мира по футболу-2018 года «абсолютно неадекватна». С таким заявлением выступил генеральный директор Первого канала Александр Файфман . Его слова передает «Р-Спорт»

«В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет — сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Мое мнение — цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны», — заявил Файфман.

4 апреля появилась информация, что российские телеканалы не станут платить 120 миллионов долларов за право транслировать игры ЧМ-2018. В 2014 году стоимость прав на трансляцию матчей в Бразилии была в три раза ниже. Матчи мундиаля пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.