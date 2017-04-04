Главное сейчас
-
В Европарламент внесли поправку, блокирующую «безвиз» для Украины
-
Бородач с фотографий из петербургского метро оказался капитаном ВДВ
-
«Омерзительно!». Европейцы возмущены реакцией властей на взрыв в Петербурге
-
Медведев ответил на публикации против него
-
АТОР отреагировала на скандал с отказавшим русским девушкам рестораном в Мадриде
Главные события у вас в почте
В Совфеде назвали причину «бедности» россиян
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с НСН назвал причины, по которым в России 75% населения находится у порога черты бедности.
«Это наш российский парадокс. У нас не настолько бедный работающий, но это некий парадокс, связанный, наверное, со спецификой налоговой системы в нашей стране. Она позволяет достаточно большому числу представителей наемного труда работать официально за минимальную заработную плату, либо близкую к этому, чтобы минимизировать налоги. А все остальные выплаты производить сверх этого наличными», — заявил сенатор.
Ранее сообщалось, что по итогам IV квартала прошлого года прожиточный минимум в России снизился на 2%.
Оставить комментарий