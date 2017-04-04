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Сбербанк простит кредиты пострадавших в теракте в Петербурге
Сбербанк урегулирует кредитные долги пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.
«В Сбербанке принято решение взять на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам пострадавших в результате взрыва. Телефон для обращений: : 8-800-200-8-200», - говорится в сообщении.
Коллектив Сбербанка выразил соболезнования всем семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще 49 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. На станции «Площадь Восстания» полицейские обезвредили взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.
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