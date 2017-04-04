За кредит МВФ заплатят украинские пенсионеры

Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине очередного транша в размере 1 млрд.долларов. Президент Порошенко по этому поводу выложил в соцсети радужный пост: « Это очередное признание украинских реформ". Однако новость эта радостна не для всех. Ведь глава государства умолчал о жестких условиях, которые МВФ проставил «незалежной»...

Между тем, в пресс-релизе Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу говорится, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста. Так что не за горами поднятие возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Но и это не все. Обещанные премьер-министром повышения зарплат и пенсий могут так и не состояться. Ведь в документе МВФ есть слова и на этот счет: "Несмотря на крупные бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление от повышения заработной платы и пенсий". Этот «недочет» международная структура так же предлагает устранить.

Можно было бы предположить, что украинские власти пустят полученный миллиард как раз на повышение зарплат и пенсий, а потому могут не беспокоиться о наказах МВФ. Ведь указания европейских финансистов уже неоднократно «не замечались». Однако на этот раз не получится. В мае у Украины наступает срок выплат по кредитам МВФ, выданным в 2014-м году. И возвращать придется как раз этот, одобренный, но еще не полученный миллиард. Можно сказать, МВФ одолжил Украине денег, чтобы она смогла расплатиться по долгам. Так что этот миллиард даже украсть по привычке не получится. Возможно, он вообще безналом пойдет в качестве оплаты за долги.

Но кроме этого транша МВФ планировал выделить Украине в 2017 году еще около 5,4 миллиардов. И вот чтобы получить эти деньги, Украине придется выполнить указания Фонда. Не зря премьер-министр Гройсман говорил. Что страну ждет масштабная пенсионная реформа. Под которой подразумевается не только повышение пенсионного возраста и заморозка пенсий ( и зарплат), но и запрет на выплату пенсионного обеспечения работающим пожилым гражданам. А сейчас пенсионеры на Украине просто вынуждены работать, поскольку пенсии не хватает даже на оплату услуг ЖКХ. Так что и пенсионный возраст повышать особе не придется: если хочешь жить -работай. Не можешь работать — помирай.