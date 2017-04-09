Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России

США могут ввести новые санкции против России из-за поддержки Башара Асада

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой такую возможность. Новые санкции введут против России и Ирана.

«Это уже обсуждается», — сказала Хейли, передает телеканал CNN

При этом постпред подчеркнула, что у Вашингтона есть доказательства причастности Асада к химической атаке в Идлибе. Их уже продемонстрировали Трампу, Однако сейчас они засекречены. Когда их предъявят общественности - неизвестно.

«Я уверена, что когда они смогут рассекретить их, они это сделают», — заявила Хейли.