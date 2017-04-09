Трамп обдумывает введение санкций против России из-за Сирии

Никки Хейли. Президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии, сообщила постоянный представитель США при ООН

"Мы ( администрация США — ред.) будем обсуждать это и уже начали обсуждать", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, "хочет ли президент более жестких санкций против России и Ирана".

Она также ответила на вопрос, есть ли у США доказательства причастности Дамаска к химатаке в Идлибе. По словам Хейли, администрация пришла к выводу о вине сирийских властей на основе секретных материалов.

"Нам показывали доказательства, президент видел доказательства. Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что когда они смогут рассекретить их, они это сделают", — сказала дипломат.

По ее словам, директор ЦРУ Майк Помпео делился "доказательствами и информацией, которая у него есть", с международными партнерами.

Новый виток напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона возник в связи с последними событиями в Сирии. Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о химической атаке в провинции Идлиб и обвинила в ней власти в Дамаске, которые отвергли все обвинения и возложили вину на террористов. США и другие страны Запада также считают Дамаск виновным, хотя никаких реальных доказательств представлено не было.

В ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Президент Дональд Трамп назвал его ответом на применение химоружия в Идлибе. В Москве эти действия расценили как агрессию против суверенного государства и отметили, что так Вашингтон помогает террористам.