«Газпром» предложил повысить цены на газ для населения

«Газпром» считает необходимым установить на внутреннем рынке на одном уровне тарифы на газ для всех потребителей — и для предприятий, и для населения. Соответствующие предложения содержатся в письме, которое компания направила в Минэнерго , сообщает «МК».

Письмо подписал заместитель главы «Газпрома» Валерий Голубев , а адресовано оно замминистра энергетики Кириллу Молодцову . В нем содержатся предложения изменить экономические условия для госкомпании с целью повышения ее доходов. В числе предлагаемых мер — выравнивание тарифов на газ между регионами, а также для бизнеса и населения.

Для предприятий цены на голубое топливо были заморожены, однако пока остаются более высокими, чем у населения, для которого каждый год тарифы корректируют с учетом инфляции. Если правительство поддержит инициативу «Газпрома», то газ для населения подорожает. Чтобы минимизировать негативные последствия госкомпания считает возможным ввести адресную помощь малоимущим россиянам.

В 2016 году для всех категорий потребителей газ подорожал на два процента. В федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено повышение тарифов на газ 3,9 процента. В 2018 году их планируется поднять еще на 3,4 процента, а в 2019-м — на 3,1 процента.

Тарифы естественных монополий были заморожены три года назад. Правительство приняло это решение с целью снижения инфляции и поддержки экономического роста. В сентябре 2013 года, когда обсуждался этот вопрос, «Газпром» оценил свои потери от «заморозки» в 510 миллиардов рублей за три года.