Путин ввел запрет на перевод денег через иностранные системы на Украину

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Закон вступает в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяется на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.