Путин подписал закон о налоговом резидентстве подпавших под санкции лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве лица, подпавшего под иностранные санкции и являющегося резидентом другого государства, не признаваться налоговым резидентом России.

Согласно документу, в случае, если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали санкции иностранного государства, такое лицо может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве.

Для этого гражданину, подпавшему под санкции, необходимо будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ о непризнании налоговым резидентом РФ с документом, подтверждающим его резидентство в иностранном государстве.

Норму предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. При этом заявление в отношении налоговых периодов 2014-2016 годов необходимо будет предоставить в ФНС России не позднее 1 июля 2017 года . Соответствующая поправка вносится в Налоговый кодекс РФ.