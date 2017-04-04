75% работников в России находятся у черты бедности

В основе такой оценки лежит прожиточный минимум трудоспособного населения, который представляет собой стоимость набора продуктов и услуг, необходимых для выживания. В 2016 г. стоимость этого набора составляла 10 722 руб. в месяц.

Именно размер заработка, который граничит с уровнем прожиточного минимума, является гранью между бедностью и нищетой.

Те, кто зарабатывает на уровне 1-2 прожиточных минимумов, считаются бедняками, которым хватает средств только, чтобы прокормить себя и одного члена семьи. Зарабатывающих меньше прожиточного минимума можно отнести к категории нищих.

Если исходить из такого критерия, то 10,7% работников можно отнести к категории нищих, еще 27,5% - к бедным, у 37% заработок выше черты бедности, а у 12,7% заработок обеспечивает стандарт потребления среднего класса.