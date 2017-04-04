Определен коридор колебания рубля в течение месяца

- Сегодня официальный курс рубля будет колебаться без учета каких-либо серьезных внешних факторов.

Хотя, возможно, стоит ожидать небольшого ослабления национальной валюты в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге и соответствующей реакцией рынка.

При этом в апреле, мне кажется, не стоит ожидать ничего серьезнее, чем колебания нацвалюты к доллару в районе 2-2,5 рублей и в одну сторону.

Фундаментальные факторы действуют все те же, нефть колеблется в разумных пределах, мы видим, как ее цена отыгрывала ситуацию с запасами черного золота историю, например. В полугодовой перспективе, правда, можно задуматься про нефть в связке с буровыми в США - заработали сланцевые, и Трамп снял ограничения с угольного энергетики. Но это - в полугодовой, а не в апрельской.

В России апрель, правда, будет временем квартальных отчетов, что в целом может рубль укрепить. Однако надо понимать, что экономика стабилизировалась более-менее. А это значит, что если и будет тренд на укрепление рубля, то правительство будет его сдерживать.

Пока же рубль немного ослаб по отношению к доллару и евро на фоне относительно стабильных цен на нефть. Причина, по мнению аналитиков рынка, может быть связана с началом месяца, для которого на данный момент характерно отсутствие каких-либо драйверов - как роста, так и падения курса национальной валюты.

Официальный курс доллара на сегодня, 4 апреля, составляет 56 рублей 14 копеек (укрепление на 18 копеек). За один евро дают 59,89 рубля (укрепление на 8 копеек).