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Прожиточный минимум в РФ сократился, подсчитали власти

Прожиточный минимум в РФ сократился
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Правительство РФ установило прожиточный минимум в целом по РФ по итогам IV квартала 2016 года в размере 9 тыс. 691 рубля, отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Для трудоспособного населения эта цифра составила 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. рублей, для детей — 9 тыс. 434 рубля.
Таким образом, размер прожиточного минимума на душу населения в IV квартале снизился на 2% по сравнению с третьим кварталом 2016 года.
Бизнес
Правительство РФ
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