Украинцы нашли способы обойти запрет на денежные переводы из России

Жители Украины нашли способы, как с минимальными финансовыми потерями обойти запрет на перевод денег из России через иностранные платёжные системы, сообщает Life

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает денежные переводы в страны, которые запретили работу российских платежных систем. Отправить деньги из РФ на Украину можно через операторов, которых контролируют российские юридические лица.

Но как выяснилось, деньги все еще можно отправлять почтовым переводом по Почте России , а также с помощью почтовой системы "Форсаж". При этом с помощью «Форсажа» комиссия от перевода составит 1,8%. Почтовый перевод обойдется дороже, процент будет зависеть от величины денежного перевода.

Также оказалось, что есть способ перевода с помощью банковских карт Сбербанка , при этом без комиссии.

«Я в Сбербанке завела две карты и одну из них отдала маме, которая живёт в Одессе. На свою карту можно перевести деньги без комиссии, а мама знает от второй карты ПИН-код и снимает деньги в украинских банкоматах Сбербанка — и тоже без комиссии», — рассказала собеседница издания Марина.

Она отметила, что после того, как Сбербанк будет продан, возможно, за снятие наличных средств появится комиссия. Однако, по ее словам, это всё равно будет выгоднее, чем переводить деньги через платёжные системы.