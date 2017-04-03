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Деловая газета «Взгляд»

Порошенко объявил о решении МВФ выделить Украине миллиард

МВФ выделил Украине миллиард долларов
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Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине 1 млрд долларов, заявил президент страны Петр Порошенко. Порошенко счел это решение «очередным признанием украинских реформ», сообщается на его странице в Facebook.
Ранее вынесение вердикта по кредиту для Украины переносилось из-за необходимости уточнить экономические расчеты в связи с принятыми решениями Киева о блокаде Донбасса.
30 марта Порошенко анонсировал скорое получение транша макрофинансовой помощи Евросоюза в 600 млн евро
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Бизнес
Международный валютный фонд ЕС
Петр Порошенко
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