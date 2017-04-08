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Инвесторы бегут из фондового рынка США
Фото: www.vestifinance.ru
Инвесторы нанесли удар по американским акциям и бежали в безопасную зону облигаций.
Индекс S&P 500 и отток капитала из фондов
Отток капитала из фондового рынка США усиливается. Об этом свидетельствуют данные Bank of America. Отток капитала с фондового рынка по итогам недели, завершившейся 5 апреля, достиг $7,4 млрд – максимального значения за 40 недель. Стоит отметить, что отток средств из ETF фондов, инвестирующий в фондовый рынок США, достиг $3,6 млрд – рекордный объем за 40 недель. В то же время, рынок облигаций США зафиксировал приток капитала в $12,4 млрд – максимальное значение за 8 недель.
Согласно данным агентства Lipper, отток капитала из рынка акций США достиг $12 млрд по итогам недели, завершившейся 5 апреля. В обоих случаях результаты последних недель заставляют инвесторов сомневаться, сможет ли новая администрация США в ближайшее время провести фискальные и регулятивные изменения, необходимые, чтобы поддержать более высокие цены на акции и рост доходности облигаций. Инвесторы бежали из США, сохранив оптимизм в отношении развивающихся рынков и Европы, приток капитала в страны ЕС составил $900 млн, а $2,4 млрд удалось привлечь развивающимся странам.
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