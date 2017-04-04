Сбербанк снизил ставки по вкладам

«С 4 апреля Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам и сберегательным сертификатам на 0,30-1,05 п.п. Максимальная процентная ставка по вкладам базовой и онлайн линейки в рублях снизилась на 0,55 п.п. и находится на уровне 6,10% (на срок от 3 до 6 месяцев)», — заявил представитель кредитной организации.

Как заявил представитель Сбербанка, решение было принято в связи с понижением ключевой ставки Центрального банка до 9,75%. По его словам, в настоящее время установился «рыночный тренд на снижение процентных ставок по вкладам вследствие резкого замедления инфляции».