«Хорошо выглядите». Путин похвалил замерзшего в Арктике Сечина

По данным издания, Сечину пришлось ждать связи с Москвой в открытом поле около 15 минут. Температура у берега моря Лаптевых сейчас составляет около 18 градусов мороза, при этом холода сопровождаются пургой. Видеозапись, попавшая в распоряжение Life, демонстрирует, как за несколько секунд Сечин покрывался снегом, поэтому помощнице постоянно приходилось вытирать ему лицо.

«Хорошо выглядите, симпатично», - приветствовал Путин главу «Роснефти».

В понедельник, 3 апреля, «Роснефть» приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1 на Хатангском лицензионном участке. Эта скважина стала самой северной на российском арктическом шельфе. Центрально-Ольгинская-1 будет пробурена под акваторией моря Лаптевых. Проектная глубина скважины составит до 5 тысяч метров с последующей боковой горизонтальной врезкой.