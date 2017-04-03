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В России появится новый мобильный оператор
«Дочка» Сбербанка - компания «Сбербанк-Телеком» - на этой неделе начнет закрытое тестирование виртуального оператора сотовой связи. Об этом сообщает ComNews.
По данным издания, тестирование начнется в Санкт-Петербурге и охватит около ста сотрудников банка. Через несколько месяцев сначала в Петербурге, а затем в Москве и других городах начнется открытое тестирование оператора. Коммерческий запуск сети запланирован на конец 2017 года.
Как отмечает ComNews, компания «Сбербанк-Телеком» была зарегистрирована в марте 2016 года, а в августе получила лицензию Роскомнадзора на услуги подвижной радиотелефонной связи в роли виртуального оператора.
«Сбербанк-Телеком» строит сеть по модели «full MVNO»: инфраструктуру для оператора предоставит Tele2, но у «дочки» банка будет свое согласованное со спецслужбами оборудование СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) и собственная нумерация. По информации ComNews, Россвязь уже выдала Сбербанку 10 тысяч номеров с кодом 958.
Руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 Константин Прокшин подтвердил изданию, что проект «находится в высокой степени готовности».
В декабре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что компания решила создать собственного сотового оператора. По словам Грефа, собственный оператор позволит Сбербанку сэкономить на платежах другим телеком-компаниям за использование SMS-оповещений. Глава банка отметил, что компании каждый год повышают тарифы на SMS, и Сбербанк платит им «десятки миллиардов рублей».
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