В России появится новый мобильный оператор

«Дочка» Сбербанка - компания «Сбербанк-Телеком» - на этой неделе начнет закрытое тестирование виртуального оператора сотовой связи. Об этом сообщает ComNews.

По данным издания, тестирование начнется в Санкт-Петербурге и охватит около ста сотрудников банка. Через несколько месяцев сначала в Петербурге, а затем в Москве и других городах начнется открытое тестирование оператора. Коммерческий запуск сети запланирован на конец 2017 года.

Как отмечает ComNews, компания «Сбербанк-Телеком» была зарегистрирована в марте 2016 года, а в августе получила лицензию Роскомнадзора на услуги подвижной радиотелефонной связи в роли виртуального оператора.

«Сбербанк-Телеком» строит сеть по модели «full MVNO»: инфраструктуру для оператора предоставит Tele2 , но у «дочки» банка будет свое согласованное со спецслужбами оборудование СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) и собственная нумерация. По информации ComNews, Россвязь уже выдала Сбербанку 10 тысяч номеров с кодом 958.

Руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 Константин Прокшин подтвердил изданию, что проект «находится в высокой степени готовности».