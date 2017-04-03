Comnews: «Сбербанк» запустит открытое тестирование мобильного оператора в июне 2017 года

«Сбербанк» запланировал тестирование собственного мобильного оператора для всех желающих на июнь 2017 года, пишет Comnews с ссылкой на собственные источники. Первые тесты начнутся среди сотрудников компании в апреле, отмечает издание.

Банк будет тестировать сеть сначала в Санкт-Петербурге, затем пилотные проекты появятся в Москве и других городах. Коммерческий запуск оператора намечен на конец 2017 года, пишет Comnews.

Лицензию Роскомнадзора на оказание услуг связи получила компания «Сбербанк-Телеком», которая строит сеть по модели «full MVNO» — несмотря на то, что инфраструктуру для оператора предоставит Tele2 , у «дочки» банка будет своё согласованное со спецслужбами оборудование СОРМ и собственная нумерация. Россвязь уже выдала «Сбербанку» 10 тысяч номеров с кодом 958.

В Tele2 сообщили Comnews, что проект оператора и банка находится «в высокой степени готовности», а подготовка к запуску завершается. Издание отмечает, что работы по созданию сети начались в ноябре 2016 года, поэтому создание полноценного виртуального оператора за такой короткий срок стало «прецедентом в мировом масштабе».