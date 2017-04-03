Русские двойки: Кто пострадает от роста НДС и снижения пенсионных платежей

Планируемое повышение НДС до 22 процентов с уменьшением тарифа страховых взносов до 22 процентов будет выгодным для бюджета, но повредит россиянам, получающим больше 200 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз последствий повышения НДС, составленный Минфином

В ведомстве уверены, что рост НДС со снижением ставок соцплатежей и отказом от всех «порогов» (регрессии по соцплатежам) затронет лишь 2 процента работающего населения, получающего более 200 тысяч рублей в месяц (около 1 миллиона россиян). По оценкам Минфина, побочный эффект от обеления зарплат в «рамках» маневра 22/22» составит около 35 миллиардов рублей дополнительных бюджетных доходов при увеличении доли людей с «белой» зарплатой на 1 процент.

По мнению Минфина, еще одним последствием «маневра 22/22» будет небольшое укрепление рубля и увеличение трансферта Пенсионному фонду России (ПФР) . Схема предполагает, что именно ПФР будет нести на себе тяжесть реформы — его платеж в соцвзносах уменьшится с текущих 22 процентов фонда оплаты труда до 10 процентов.

Без реформы поступления в ПФР в 2019 году должны составить 6,5 триллиона рублей, а в 2025 году — 9 триллиона рублей. Однако после «маневра 22/22» планируемые сборы фонда сократятся в 2019 году до 5,2 триллиона рублей и до 7 триллионов рублей в 2025 году. Из-за снижения поступлений Минфин предложил сохранить балльную систему ПФР с изменением в ней коэффициентов. Ведомство попросило правительство на 9 процентов увеличить собственный платеж в пенсионную систему, то есть платить пенсию по тем же баллам, что и ранее, но с большими госрасходами.

Как отмечает «Коммерсант», в цифрах Минфина «довольно очевидно отсутствие коррупционных доходов, на которые обеление не повлияет».

Тринадцатого марта Минфин предложил установить ставку НДС и страховых взносов на уровне 22 процентов. Сейчас НДС в России составляет 18 процентов, а взносы в страховые фонды – 30 процентов. Льготные ставки НДС и страховых взносов останутся на прежнем уровне, но ведомство предложило отменить льготную ставку НДС для тех, чья годовая зарплата выше 876 тысяч рублей.