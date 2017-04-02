Минтранс ввел запрет на полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в Россию

Россия с понедельника 3 апреля вводит ограничения на полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе и Худжанда в РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минтранса России.

Вопреки ранее достигнутым договорённостям, отметили в ведомстве, авиавласти Таджикистана не подтвердили заявку российской авиакомпании "Ямал" на полеты в Душанбе и Худжанд из подмосковного аэропорта "Жуковский".

При этом российская сторона подтвердила заявки таджикских перевозчиков в полном объёме до 2 апреля 2017 года в расчете, что за это время таджикская сторона подтвердит назначение "Ямала".