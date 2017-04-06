Украина пообещала МВФ ослабить санкции против российских банков

Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских госбанков, когда ситуация с безопасностью на Украине стабилизируется. Об этом говорится в письме о намерениях, опубликованном на сайте Минфина.

«Мы настроены решительно прибегать, при необходимости, к соответствующим мерам, чтобы защитить стабильность нашей финансовой системы», — говорится в письме.

Отмечается, что «в этой связи, поскольку упомянутые выше банки являются платёжеспособными и продолжают придерживаться пруденциальных требований, мы будем продолжать беспристрастно относиться к этим банкам».

«Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать», — говорится в заявлении.

Ранее Нацбанк Украины подтвердил получение транша Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1 млрд и финансовой помощи от ЕС на €600 млн.

16 марта президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении банков, в капитале которых есть доля российских банков.