На аукционе продали серебряный доллар 1804 года за $3млн

Серебряный доллар 1804 года продали на аукционе в США почти за $3,3 млн, передаёт ABC.

По данным телеканала, проданная коллекция монет принесла бывшему владельцу Ди Брент Погу $106,7 млн.

Отмечается, что во время последних торгов монета 1811 года достоинством в полцента была приобретена почти за $999 тыс. За цент 1793 года заплатили $940 тыс., что сделало его самой дорогой монетой из когда-либо проданных.