Яценюк задекларировал более $1 млн в банках

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк подал е-декларацию за 2016 год. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Согласно данным телеканала, Яценюк задекларировал более $1 млн, 4 млн гривен в банках, $475 тыс., 300 тыс. гривен наличных средств, коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку «Арсений».

Также отмечается, что экс-министр владеет земельным участком в Новых Петровцах (Киевская область) площадью 3 тыс. 031 кв. м, жилым домом площадью 343,5 кв. м, двумя квартирами в Киеве площадью: 83,35 кв. м, 224,9 кв. м, третью квартиру в Черновцах общей площадью 104,9 кв. м, садовым домом площадью 114,5 кв. м в Новых Петровцах, машиноместом в Киеве площадью 13,4 кв. м.

Кроме того он имеет автомобиль Mercedes S 2010 года, аренду автомобиля Toyota Sequoia 2010 года выпуска и ряд других дорогостоящих вещей.