Добытчики янтаря взбунтовались на западе Украины

На Украине в Ровненской области произошел очередной конфликт между старателями, которые занимаются добычей янтаря, и полицейскими. Более 200 жителей села Бильская Воля помешали правоохранителям пресечь незаконную добычу янтаря в лесном массиве недалеко от населенного пункта. Старатели разобрали деревянный мостик, чтобы полицейские не добрались до места, сообщает «Интерфакс»

«Агрессивно настроенные правонарушители требовали от правоохранителей разрешить им добывать янтарь и не препятствовать их промыслу», - говорится в сообщении полиции Ровенской области. Конфликт удалось нейтрализовать путем переговоров, «после разблокирования дороги силами сотрудников полиции мостик восстановили».

По факту сопротивления сотрудникам полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 342 УК Украины.

Подобные конфликты в этом регионе, многие из жителей которого живут за счет нелегальной добычи янтаря, не оформляя дорогостоящую лицензию на такую деятельность, не редкость.

В марте около 100 человек перекрыли ведущую на Варшаву автотрассу Киев — Ковель, требуя разрешить им беспрепятственную добычу янтаря и освободить задержанного 43-летнего местного жителя, который также занимался добычей янтаря.