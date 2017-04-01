Турчинов отчитался о доходах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал декларацию о доходах за прошлый год. В ней сообщается, что его доход составил 2,2 миллиона гривен (около 81,640 тысячи долларов), сообщает РИА Новости

Согласно данным единого госреестра Украины деклараций о доходах чиновников, зарплата секретаря СНБО составляет 512,807 тысячи гривен (19 тысяч долларов), проценты от банковских вкладов – 1,7 миллиона гривен (61,8 тысячи долларов), а также доходы от отчуждения ценных бумах и корпоративных прав – 22,800 тысячи гривен (844 доллара).

На банковских счетах Турчинова 49,805 тысячи гривен (1,8 тысячи долларов), 810,387 тысячи долларов и 9,992 тысячи евро. Кроме того, он задекларировал наличные деньги: 735 тысяч долларов, 55 тысяч евро и 320 тысяч гривен (11,8 тысячи долларов). Чиновник также указал в декларации коллекцию картин и старинных Библий, а также авторские права на книги и фильмы.

Жена Турчинова, согласно декларации, в 2016 году заработала 447 тысяч гривен (16,5 тысячи долларов), на ее счетах в банке 9 тысяч евро и 1,271 тысячи гривен (около 50 долларов). Кроме того, упоминается квартира в Киеве площадью 382 квадратных метра и автомобиль Toyota Highlander 2013 года выпуска.