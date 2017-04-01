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NYT: состояние дочери и зятя Трамп превышает 740 миллионов долларов
Белый дом опубликовал данные о финансовом состоянии сотрудников администрации президента США. Выяснилось, что состояние дочери и зятя Трампа оценивается в 740 миллионов долларов, сообщает газета The New York Times.
Иванка Трамп и Джаред Кушнер являются советниками Дональда Трампа и были вынуждены предоставить декларации о доходах.
Семья Кушнера владеет строительным бизнесом и получает выгоду от деятельности большинства их них. Дочь президента имеет долю в отеле Trump International Hotel в центре Вашингтона.
Теперь данные о доходах команды Трампа на конфликт интересов проверит Комитет по этике.
Общее состояние членов администрации Трампа оценивается приблизительно в 12 миллиардов долларов. Это самая богатая президентская администрация в истории Америки.
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