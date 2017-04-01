NYT: состояние дочери и зятя Трамп превышает 740 миллионов долларов

Семья Кушнера владеет строительным бизнесом и получает выгоду от деятельности большинства их них. Дочь президента имеет долю в отеле Trump International Hotel в центре Вашингтона.

Теперь данные о доходах команды Трампа на конфликт интересов проверит Комитет по этике.