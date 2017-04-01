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Кличко задекларировал девять велосипедов
Фото: Кличко - мер / Facebook
Украинские политики подают электронные декларации о своих доходах за 2016 год. Среди них и мэр Киева Виталий Кличко, который заработал за год чуть меньше 148 тысяч гривен. Об этом сообщает РИА Новости Украина.
Согласно декларации, Кличко владеет квартирой в украинской столице, общий метраж которой составляет 252 квадратных метра, прицеп-платформой Ironhorse Widebody 2013 года выпуска, мотоциклом.
Особняком стоит главная гордость градоначальника – девять велосипедов самых известных и дорогих торговых марок. За прошедший год он купил два из них, каждый стоит около 130 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко задекларировал свои доходы за 2016 год. Оказалось, что за прошедший год он заработал 12 миллионов гривен.
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