Кличко задекларировал девять велосипедов

Украинские политики подают электронные декларации о своих доходах за 2016 год. Среди них и мэр Киева Виталий Кличко , который заработал за год чуть меньше 148 тысяч гривен. Об этом сообщает РИА Новости Украина.

Согласно декларации, Кличко владеет квартирой в украинской столице, общий метраж которой составляет 252 квадратных метра, прицеп-платформой Ironhorse Widebody 2013 года выпуска, мотоциклом.

Особняком стоит главная гордость градоначальника – девять велосипедов самых известных и дорогих торговых марок. За прошедший год он купил два из них, каждый стоит около 130 тысяч гривен.