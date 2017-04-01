Белый дом начинает публиковать данные о доходах ключевых сотрудников аппарата

Белый дом приступил к сбору заявок американской общественности на обнародование данных о доходах ключевых сотрудников своего аппарата. Соответствующая электронная форма, воспользоваться которой может любой желающий гражданин США, была размещена в пятницу на официальном интернет-сайте президента Дональда Трампа

Как заявил на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США , электронная рассылка запрашиваемых сведений начнется в ближайшие часы. Он заверил, что отправляться будут полные данные. Речь пойдет о "всеобъемлющих документах по раскрытию финансовой информации, в которых сообщается о зарплатах, активах, совместном имуществе с супругами", сказал представитель исполнительной ветви власти США.

Ведущий брифинга уточнил, что эти отчеты будут демонстрировать финансовое состояние тех или иных лиц на момент их прихода на госслужбу. Как пояснил представитель администрации, необходимо понимать, что "это не текущие владения" ключевых фигур аппарата Белого дома. Он напомнил, что с началом работы в правительстве США многие представители окружения Трампа были вынуждены передать отдельные свои активы под управление других лиц во избежание конфликта интересов.

Согласно изложенной ведущим брифинга информации, публиковаться будут данные о доходах тех представителей "верхушки" аппарата Белого дома, которые ежегодно зарабатывали 161755 долларов или больше.