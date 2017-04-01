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ТК «Звезда»

На Украине повысили стоимость газа для населения

На Украине повысили стоимость газа для населения
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На Украине вновь была повышена цена на газ для населения. Это произошло из-за нового порядка оплаты счетов за голубое топливо. Об этом пишет ТАСС.
Новый порядок оплаты сводится к тому, что из тарифов за газ будет вычтена стоимость его транспортировки и распределения. Однако вместо этого там появится абонентская плата на содержание газораспределительных сетей.
Таким образом, для больших домохозяйств с газовыми котлами стоимость на топливо вырастет незначительно. А вот украинцам, живущим в обычных квартирах без счетчиков, придется платить в 2-5 раз больше.
Прибыль от нововведения достанется газоснабжающим компаниям. Абонентская плата в месяц составит от 30 до 134 гривен.
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Бизнес
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