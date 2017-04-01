На Украине повысили стоимость газа для населения

На Украине вновь была повышена цена на газ для населения. Это произошло из-за нового порядка оплаты счетов за голубое топливо. Об этом пишет ТАСС.

Новый порядок оплаты сводится к тому, что из тарифов за газ будет вычтена стоимость его транспортировки и распределения. Однако вместо этого там появится абонентская плата на содержание газораспределительных сетей.

Таким образом, для больших домохозяйств с газовыми котлами стоимость на топливо вырастет незначительно. А вот украинцам, живущим в обычных квартирах без счетчиков, придется платить в 2-5 раз больше.

Прибыль от нововведения достанется газоснабжающим компаниям. Абонентская плата в месяц составит от 30 до 134 гривен.