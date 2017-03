Андюран: котировки нефти вырастут до $70

Пьер Андюран, управляющий партнер компании Andurand Capital, один из наиболее успешных нефтяных трейдеров последних лет, прогнозирует дальнейший рост котировок нефти. В интервью телеканалу CNBC эксперт, только что выигравший приз EMEA Investor's Choice Awards 2017, заявил о том, что нефтяному рынку вскоре предстоит "значительное движение выше". Пьер Андюран также отметил, что восприятие рынка игроками как "переполненного нефтью", является ошибочным. По мнению эксперта, с учетом сокращения запасов и снижения предложения для нефти нет никаких преград для роста выше $55 или $60 за баррель. Андюран указал на сделку ОПЕК и производителей вне организации как ключевой фактор, который уже определяет динамику нефтяного рынка. При этом эксперт отметил, что изменения нефтедобычи в США будут играть лишь "маргинальную роль" в плане влияния на баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

"Нефтяной рынок вскоре ожидает значительное движение выше. Предложение на рынке больше не превышает спрос – перепроизводство нефти фактически исчезло во II квартале прошлого года. В период с апреля по декабрь на рынке нефти был дефицит. И этот дефицит предложения нефти будет только расти в этом году и следующем. На мой взгляд, котировки нефти восстановятся примерно до $70 за баррель. Это немного выше текущего базового прогноза. Я не верю в то, что цены по какой-либо причине ограничены уровнями в $55 или $60 за баррель. Я думаю, цены могут пойти намного выше. Скорее всего рынке перейдет в фазу бэквардации, причем постоянной бэквардации – к концу этого лета. Это приведет к новой волне более высоких цен на нефть. Думаю, изменения добычи в США в ближайшие годы не окажет существенного влияния на рынок. США будут играть лишь маргинальную роль. Я не думаю, что какие-либо действия новых властей США повлияют на рынок – исключение возможно только если США введут новые санкции против Ирана, это может оказать заметное влияние на объемы предложения на рынке".

Эксперт также высказал мнение о том, что ОПЕК и другие ведущие нефтепроизводители примут решение о продлении сделки по сокращению добычи после истечения срока действия текущих договоренностей в середине 2017 г. Пьер Андюран остается одним из наиболее успешных нефтяных трейдеров в мире на протяжении последних 10 лет. Ранее ему удалось спрогнозировать и заработать на обвалах котировок нефти в 2008 и 2014 гг. Фонд Andurand Commodities, входящий в Andurand Capital, получил престижную премию EuroHedge Awards как лучший фонд 2016 г.

